Sampdoria | Murillo rinnova e si cura a tempo di record | i dettagli

(4 - 2 - 3 - 1): Audero 7.5; Bereszynski 6, Amione 5, Colley 7, Murru 5.5 (dal 1 st ... A disposizione: Contini, Augello, Villar, Conti, Vieira,, Gabbiadini, Ferrari, Quagliarella, ...Differenziati tra campo e palestra per Harry Winks e Jeison; prosegue invece il proprio percorso riabilitativo Manuel De Luca. Domani, mercoledì, è in programma un allenamento pomeridiano. Murillo prolunga con la Sampdoria: i dettagli del nuovo contratto La situazione personale di Jeison Murillo tra Sampdoria e condizione fisica sta vivendo alcuni sviluppi rapidi e particolarmente positivi. Il primo riguarda la sua condizione fisica: dopo l'infortunio ...Ematoma per Murru e recupero quasi pieno per Murillo: le condizioni in vista dell’Inter. Stankovic riflette sulla formazione La Sampdoria si continua a preparare in vista del match contro l’Inter. La ...