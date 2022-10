Rieko Kodama | confermata la morte della game designer di SEGA

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sono giorni tristi per il mondo dei videogiochi poiché, pixel e controller, sono appena stati scossi dalla confermascomparsa di, storicadiCome avrete dunque ben capito, purtroppo, uno dei pilastri dici ha salutati per sempre ed a darne la notizia è stata la stessa compagnia giapponese affermando che, nonostantesia deceduta ad inizio maggio 2022, è stato solo di recente che la notizia è statain via ufficiale.: il lascito di una grande firma dei videogiochi La notiziadiè stata dunque ...

, una delle sviluppatrici più importanti nella storia di SEGA e del genere dei giochi di ruolo, è morta all'età di 59 anni. Come viene riportato da IGN , la donna è deceduta a maggio, ma ...... mentre gli artwork dell'edizione giapponese del gioco sono a opera di, nota anche come Phoenix Rie, importante designer e artista in forze a SEGA.Sono giorni tristi per il mondo dei videogiochi poiché è appena stata confermata la scomparsa di Rieko Kodama, storica game designer di SEGA.SEGA ha confermato che leggendaria game developer Rieko Kodama è passata a miglior vita nel mese di maggio, poco prima di compiere 59 anni.