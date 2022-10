Pagelle Fiorentina-Basaksehir 2-1 | voti e tabellino Conference League 2022 23

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022)di-Istanbul2-1, match valido per la quinta giornata dei gironi di/23.: Gollini 5.5, Dodò 6.5, Milenkovic 6, Igor 5.5, Terzic 6 (82? Biraghi), Barak 6 (76? Bonaventura 5), Amrabat 6, Mandragora 6.5, Kouame 6, Jovic 6.5 (71? Cabral 5.5), Saponara 5.5 (76? Ikone 5). ALL: Italiano 6 ISTANBUL: Sengezer 6.5, Cacaira 5.5, Duarte 6.5, Ndayishimiye 6, Lima 6, Aleksic 7, Biglia 5.5 (52? Sahiner 6), Tekdemir 5.5 (45? Ozcan 6), Turuc 5.5 (74? Gurler 5), Okaka 5, Chouiar 5.5 (74? Traore 5.5). ALL: Belozoglu 5 ARBITRO: Lindhout 6RETI: (26?, 62? Jovic, 15? Aleksic)NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.Ammoniti: Milenkovic, Okaka, Chouair, Turuc, ...