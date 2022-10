Next Gen ATP Finals 2022 | Francesco Passaro qualificato Qualche chance per Arnaldi | fuori Nardi

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il quadro si sta delineando. L’ultima settimana utile per i qualificati alleGen ATPsta riservando i verdetti mancanti. Il torneo annuale riservato ai migliori otto tennisti Under21, di scena dall’8 al 12 novembre all’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano, regalerà spettacolo. Il format è noto: Round Robin, semifinali e finale con partite al meglio dei cinque set (quest’ultimi assegnati con 4 game, e non con i tradizionali 6) e punto decisivo – killer point – in caso di parità. Una formula per velocizzare gli incontri e non protrarli eccessivamente. Una competizione che ha visto nella sua storia le vittorie di tennisti affermati nel circuito maggiore come il greco Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Iberico e altoatesino che avrebbero classifica e requisiti per essere ai nastri di partenza ...