Nel fragore di Amburgo | la Cina in silenzio si prende un pezzo di Cambogia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Se l’acquisizione da parte di Cosco del 24,9% di uno dei terminal della HHLA nello scalo diha avuto molta risonanza, procedono con molto meno risolato — ma non con minore intensità e importanza — altre attività cinesi tra i porti internazionali. È il caso per esempio dello scalo di Ream, nella costa centrale della. I lavori di costruzione finanziati dalla Repubblica popolare continuano a trasformare la base navalena a un ritmo sostenuto, spiega un’analisi satellitare del CSIS preparata nell’ambito dell’Asia Maritime Transparency Initiative. Negli ultimi tre mesi sono stati completati importanti lavori di bonifica, un nuovo molo e diverse nuove strutture. Pechino nega che ci sia un interessamento di carattere militare, ma è del tutto probabile che si tratti di un progetto dual-use coperto da una non nuova ...

L'Osservatore Romano

... un cantato rotto lì dove non deve esserci, unnon necessario. Sono elementi che emergono ...rock and roll il tempo degli eroi è il tempo della giovinezza , e a 55 anni Brett Anderson può ...Un grido gentile ma fermo, per sovrastare ildelle armi e della guerra: è "Il grido della pace" che leader religiosi e politici lanciano ...di Assisi convocato da Giovanni Paolo ii1986, ... Per sovrastare il fragore delle armi e della guerra Cascata Capelli di Venere: giochi d'acqua e felci nel Parco del Cilento È un affluente del Bussento ... si arriva alle cascate nascoste tra gli alberi, ma annunciate dal fragore del torrente. Un ...Un piccolo paradiso di acqua, roccia e vegetazione, che prende il nome dalla felce Capelvenere. È la cascata dei Capelli di Venere nel Parco del Cilento ...