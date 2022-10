Mattarella ricorda Enrico Mattei | “Costruttore della Repubblica”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il 27 ottobre 1962morì nel Pavese precipitando a bordo del suo aereo che stava per atterrare a Milano Linate. Il Presidentehato il fondatore dell’Eni e lo ha definito fra i “costruttori“., ha sottolineato il capo dello Stato in una dichiarazione riporta dall’agenzia di stampa Agi, fece dell’Eni “uno strumento rilevante di progresso del Paese. E di definizione di un nuovo assetto nei rapporti internazionali, superando ogni tentazione neo-coloniale.”puntò “alla pari dignità tra i diversi attori, promuovendo e sostenendo le istanze di liberazione dei popoli“. Per“l’Italia e l’Eni divennero interpreti di un atteggiamento costruttivo di sostegno al processo di ...

"Mattei - continua Mattarella - mise a disposizione la sua esperienza di dirigente industriale dando impulso alla ricostruzione con una forza e una capacità di leadership che lo hanno reso una figura di rilievo. Mattei fu un protagonista della costruzione della Repubblica". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del sessantesimo anniversario della morte di Enrico Mattei. «Enrico Mattei moriva sessant'anni fa in un incidente aereo sul quale grava l'ombra di un criminale attentato. Mattei fu un protagonista della costruzione della Repubblica».