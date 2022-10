LOccidente gioca sporco Come Putin giustifica l' invasione E sull' arma nucleare

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) "L'Occidente vuole detenere il potere, e conduce un giocoe sanguinoso, negando la sovranità degli altri Paesi". "L'espansione della Nato era assolutamente inaccettabile per noi, l'Occidente lo sapeva". E' unche alza la testa e prova a ritagliarsi un ruolo nel panorama geopolitico quello intervenuto al Valdai Forum di Mosca. Nella sua retorica contrastante il presidente russo cerca di sferrare gli attacchi all'Occidente, reo di appoggiare la difesa ucraina e colpire la Russia con le sanzioni, ma anche di immaginare un nuovo ordine mondiale multilaterale. "Gli Stati Uniti non hanno nulla da offrire al mondo se non il loro dominio", ha tuonato il capo del Cremlino nel forum di politica estera, paragonando gli occidentali che hanno censurato Dostoevskij ai nazisti che bruciavano i libri.è tornato ad addossare la ...