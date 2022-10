Juve | la variabile dei principi contabili sull’indagine plusvalenze

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Non solo le contestazioni della Procura di Torino, c’è anche lo spettro del nodo legato aisui conti dellantus. Come riportato da Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport, infatti, tra le accuse mosse al club bianconero c’è anche quello di aver iscritto ricavi “artefatti e “artificiali” legati alleper 49,7 milioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

