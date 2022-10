La Svolta

Giuseppe Conte (M5S) e Andrea(Pd), denunciano che l'aumento del limite all'uso del contate ... Sono parole di Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia del governoe del governo Gentiloni,...... è il commento dell'ex ministro del Lavoro Andrea(Pd). Il leader di Sinistra italiana ... ministro conche a sua volta aumentò il limite del cash. Non solo. Per Meloni un tetto troppo ... Ultimo'ora: Iv: Orlando, 'Renzi non più all'opposizione' Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Mi sembra evidente quale sia il disegno di Renzi, non so se si possa più annoverare tra le forze di opposizione. Uno che interviene al Senato nel giorno della fiducia al G ...L'ex premier: "Dem masochisti". Minoranza in ordine sparso. Grillo a Roma, ma solo per blindare il suo contratto ...