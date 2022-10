Inter | Materazzi | «Ringraziamo i cugini per Calhanoglu»

Leggi su calcionews24

Le parole di Marco sul turco dell'Inter: «Corre, è determinato, non ha paura ad andare in tackle» Marco ha esaltato le prestazioni del turco dopo la partita di ieri con il Viktoria Plzen. Di seguito le sue parole a Inter TV. – «Dobbiamo ringraziare i club che ce l'hanno lasciato e che chiacchierano. Dobbiamo ringraziare lui che è un ragazzo che parla poco ma fa i fatti. Corre, è determinato, non ha paura ad andare in tackle. Ha permesso a Brozovic di recuperare con calma, senza forzare. Ben vengano giocatori come lui».