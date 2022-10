Inter | decisione presa su Skriniar

fcinter1908

La Juve si è interizzata mentre l'si è juventinizzata , ma ciò grazie ad uomini e valori; e ... ma diventa impossibile in un mondo come quello Juve, in cui ogni, toccando gli equilibri ...A comunicare ladell'ex attaccante della squadra parigina sono stati proprio i portali ...giunto al capolinea dopo le diverse voci di tradimenti che hanno riguardato prima l'ex. Solo ... Inter, Marco Barzaghi: “A gennaio la decisione su un nome non funzionale per Inzaghi” Cifra comunque inferiore a quella offerta dal PSG, ma i nerazzurri sperano di far leva sulla volontà di Skriniar di restare a Milano, dove negli anni è diventato un leader assoluto Quasi un’intera squ ...L'Inter si sbarazza del Viktoria Plzen e centra la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. La striscia di successi del Napoli si allunga, battuti anche i Ran ...