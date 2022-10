Giuseppe Conte ospite di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi venerdì 28 ottobre alle 22 45 su Nove Con Travaglio e Scanzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Nella nuova puntata del talk di approfondimento di, “Accordi&Disaccordi”, il conduttoreospita il neodeputato e presidente del Movimento 5 Stelle. Appuntamento2822:45, come sempre dopo il live di Fratelli di Crozza. Con l’ex presidente del Consiglio si discuterà del discorso programmatico con cui la neo premier Giorgia Meloni ha appena incassato la fiducia sia alla Camera che al Senato e di come il Movimento 5 Stelle intenda fare opposizione, a partire dai temi del Reddito di cittadinanza e del posizionamento dell’Italia nella guerra fra Russia e Ucraina, anche in previsione della manifestazione per la pace indetta proprio dail 5mbre. Saranno ...