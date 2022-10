Frantoi Aperti in Umbria | cinque weekend dedicati all' olio

Inoltre, ogni domenica dil'appuntamento sarà con il 'Brunch Tour con musica in luoghi speciali dell'Umbria'. l pranzi saranno un'occasione per scoprire luoghi unici dell'Umbria minore ...C'è anche un servizio navetta Perugia, 27 ottobre 2022 - In arrivo il primo, lungo, fine settimana della 25edizione diin Umbria. A dare il via all'evento, da sabato 29 ottobre e ...Torna "Frantoi Aperti in Umbria", evento arrivato alla 25sima edizione e simbolo dell’oleoturismo in Italia, che per cinque fine settimana, celebrerà l’arrivo del nuovo olio extravergine di oliva nel ...L’evento è inserito nel programma di Frantoi Aperti in Umbria, evento dell’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, realizzato in collaborazione con la Regione Umbria e con tutti gli attori ...