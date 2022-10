Fiorentina-Basaksehir | programma e telecronisti Sky e Dazn Conference League 2022 2023

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ile isu Sky edi, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di. Girone fluido quello dei viola, che sono secondi e con una vittoria difenderebbero matematicamente questo piazzamento. Ma in caso di successo largo, ecco che si aprirebbero le porte per il primo posto. Al Franchi si parte alle ore 18.45 di giovedì 27 ottobre, chi vincerà?sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi e sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Manuel Pasqual. SportFace.

