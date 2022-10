Europa League | Roma vince 2-1 a Helsinki

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Preziosissima vittoria dellache espugnabattendo 2-1 l’Hjk. In virtù della vittoria del Betis sul Ludogorets, laraggiunge a quota 7 proprio i bulgari contro cui si giocherà la qualificazione al playoff diall’Olimpico tra sette giorni. Giallorossi in vantaggio grazie a un colpo di testa di Abraham a fine primo tempo, nella ripresa i padroni di casa pareggia con Hetemaj, ancora Abraham decisivo nell’azione che porta all’autorete di Hoskonen che decide il match. La partenza sprint dei finlandesi mette in difficoltà la, tanto che Rui Patricio deve mettere i guantoni in due occasioni, in particolare su un colpo di testa di Hoskonen. I padroni di casa alzano i ritmi e gli uomini di Mourinho perdono spesso il possesso del pallone, ...

