Elenoire Ferruzzi | una sua esternazione scatena la furia del web

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’diOre di fuoco pernella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la litigata con Daniele Dal Moro per la vippona non sembra esserci pace. Facendo un piccolo riassunto sulla vicenda,ha rivelato di provare un interesse verso il coinquilino, ma quest’ultimo in lei vede solo un’amica. Il tutto L'articolo proviene da Novella 2000.

Da qualche giorno al Grande Fratello Vip , stanno tenendo banco le vicende trae Daniele Dal Moro . I due gieffini hanno sempre avuto un bel rapporto, un legame stretto di confidenze e sostegno reciproco, ma nel corso del tempo tra loro qualcosa si è ...Ascolta questo articolo Ormai non è più un segreto cheprovi un qualcosa di importante nei confronti di Daniele Dal Moro , entrambi concorrenti della settima edizione del ' Grande Fratello Vip ' che vede alla conduzione di Alfonso ...L'esternazione di Elenoire Ferruzzi Ore di fuoco per Elenoire Ferruzzi nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la litigata con Daniele Dal Moro per la vippona non sembra esserci pace. Facendo un picc ...Lo schivo Daniele Dal Moro sbrocca completamente a poche ore dalla puntata: lo sfogo incendiario zittisce tutti in Casa.