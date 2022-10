Con giubbotti militari e armi softair | “Non volevamo rapinare nessuno | era tutto uno scherzo”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Bergamo. Davanti al giudice per le indagini preliminari si sarebbero giustificati dicendo che erauno. Che non volevanoe che sono pentiti per quel che è successo. Giovedì mattina (27 ottobre) il gip Massimiliano Magliacani ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora per i due trentenni che nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre hanno simulato un posto di blocco a Martinengo, vestiti dae con dellesoft-air (giocattolo ad aria compressa che replicano quelle reali). Stando a quanto ricostruito dai– quelli veri, in questo caso i carabinieri di Treviglio – intorno all’una i due avrebbero fermato un uomo che percorreva in auto via delle Maschere ...