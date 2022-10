Borse in calo nel giorno della Bce In asta Bot rendimento al top dal 2012

asiatiche a corrente alternata, Tokyo inAndamento misto per le Piazze asiatiche. Sale la Borsa di Hong Kong, che in avvio guadagnava oltre il 3% spinta dai tecnologici, per poi ...Intanto leeuropee , in attesa del discorso di Lagarde, sono partite in rosso con Piazza ... Spread tra Btp e Bund tedesco in leggeroa 221 punti base. In Europa tutti gli indicatori ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...La fiducia dei consumatori in recupero sostiene Francoforte, a Milano balzo di Saipem e cala Moncler, oltre alla BCE attesa a Wall Street anche per il PIL USA atteso in rimbalzo del 2,4% nel terzo tri ...