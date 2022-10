Totti resta a bocca asciutta | niente da fare con Ilary Blasi | lei non vuole più

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Francescoto anonpiù saperne nulla e per lui non c’è piùda. Francescocontinuano la loro battaglia. Sono ormai lontani i tempi in cui si giuravano amore eterno. Quei momenti sono finiti da diverso tempo in quanto non solo la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Per adesso la questionesoltanto un'indiscrezione e in tanti tra i fan dell'ex coppia si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.e Noemi usciti allo scoperto Nel ...Ma avere gente come, Mertens e Messi come 'falso nove' non è lo stesso che avere Vlasic (pur ... Al Torino serve un centravanti di ruolo a finalizzare il gioco: non c'è più Belotti , nonche ...Prove di tregua da parte di Francesco Totti, gesto inaspettato nei confronti di Ilary, la questione è delicata ma l'epilogo potrebbe essere sorprendente ...Totti-Blasi e i Rolex, la sfida a distanza continua, ma c'è un aggiornamento. Lui infatti avrebbe compiuto un gesto da galantuomo, restituendo le ...