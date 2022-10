Sampdoria | Murru rischia di non essere convocato per l’Inter | le sue condizioni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il terzino dellapotrebbe non prendere parte alla trasferta di Milano. Ecco le suefisiche Nicola, terzino della, potrebbe nonper la prossima sfida di Serie A sabato contro. Il giocatore ha un ematoma al piede che aveva recuperato prima dello scorso match contro la Cremonese, ma ora per evitare ricadute Stankovic potrebbe decidere di lasciarlo riposare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il terzino dellapotrebbe non prendere parte alla trasferta di Milano. Ecco le sue condizioni fisiche Nicola, terzino della, potrebbe non essere convocato per la prossima sfida di Serie A sabato contro l'Inter. Il giocatore ha un ematoma al piede che aveva recuperato prima dello scorso match ...(4 - 2 - 3 - 1): Audero 7.5; Bereszynski 6, Amione 5, Colley 7,5.5 (dal 1 st Augello 6.5); Rincon 6 (dal 15 st Yepes 6), Verre 5.5 (dal 1 st Villar 6); Pussetto 5.5 (dal 9 st Léris ...Dejan Stankovic sta dimostrando di voler coinvolgere tutti i giocatori della Sampdoria: soprattutto sui giovani come Amione e Yepes Laut ...Nicola Murru potrebbe non partire per la trasferta di Milano contro l'Inter: le condizioni del terzino della Sampdoria ...