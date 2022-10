Roma | ucciso in strada sulla Tuscolana con una coltellata alla schiena | aveva 25 anni

RomaToday

I carabinieri di Anzio hanno arrestato un 35enne italiano, fortemente indiziato di essere l'assassino di Alejando "Naomi" Cabral , il transessuale argentino trovato morto lo scorso 5 ottobre in un ...È giallo sulla morte del 25enne trovatocon una coltellata alla schiena in zona Tuscolana , a. L'allarme è scattato ieri sera in via Publio Rutilio Rufo, a chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul posto sono quindi ... Omicidio a Roma: ucciso a coltellate in strada, morto 25enne I carabinieri di Anzio hanno arrestato un 35enne italiano, fortemente indiziato di essere l’assassino di Alejando “Naomi” Cabral, il transessuale argentino trovato morto lo scorso 5 ottobre in un ...È giallo sulla morte del 25enne trovato ucciso con una coltellata alla schiena in zona Tuscolana, a Roma. L’allarme è scattato ieri sera in via Publio Rutilio Rufo, ...