Ribalterò ogni pronostico La lezione di Giorgia Meloni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L'«underdog» incassa la fiducia a Montecitorio (235 i sì: tutta la maggioranza vota compatta senza defezioni) ed è pronta a ribaltareancora una volta.lo dice chiaramente al termine del suo primo intervento alla Camera: nella sua vita ha dovuto conquistarsicosa. «Sono il primo presidente del Consiglio donna della storia d'Italia, provengo da un'area culturale che è stata spesso confinata ai margini della Repubblica, e non sono certo arrivata fin qui fra le braccia di un contesto familiare e di amicizie influenti - dice il presidente del Consiglio - Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l'underdog. Lo sfavorito, per semplificare, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora, stravolgere i pronostici, con l'aiuto di una valida ...

"Afesta le sue canzoni esplodevano. Non avevamo idea che Rodriguez non fosse una grande star ... " Vivrò fino a quando morirò, riderò invece di piangere, prenderò la città e la, sarò un ..."Afesta le sue canzoni esplodevano. Non avevamo idea che Rodriguez non fosse una grande star ... " Vivrò fino a quando morirò, riderò invece di piangere, prenderò la città e la, sarò un ...