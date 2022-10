Petrolio | prezzo in calo sotto gli 85 dollari

Intanto ildelè volatile. In Asia è in calo, dopo essere virato in rialzo al Nymex, sostenuto dalla debolezza del biglietto verde. A rendere instabile il mercato ci ha pensato anche ...delancora in ribasso sui mercati dove il Wti del Texas scambia sotto gli 85 dollari al barile (84,7 a - 0,62%). Il Brent del Mare del Nord arretra dello 0,87% a 92,7 dollari. . 26 ...Il prezzo del petrolio greggio WTI rimane solido sopra gli 80 dollari, mentre il gas riprende quota dopo il test dei 5 dollari.Quando a Sharm el-Sheikh, in Egitto, si terrà la Cop27 (dal 6 novembre), gli Stati Ue saranno impegnati nella rincorsa al costo dell’energia. Il rischio è che l’attenzione sia posta più sulle bollette ...