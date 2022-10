Paredes già tagliato fuori | il sostituto è giovane e più forte

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Leandronon è stato in grado di convincere in questo suo inizio alla Juve, per questo motivo sembraper il futuro. C’era una grandissima attesa alla Juventus per l’acquisto di Leandro, un giocatore che avrebbe di sicuro dovuto alzare di parecchio il livello della Vecchia Signora, peccato però che in questo momento il suo rendimento sia talmente negativo che metta in seria discussione il suo riscatto. LaPresseQuando si acquista un giocatore nuovo bisogna sempre dargli la possibilità di poter entrare sempre di più a far parte dei meccanismi della squadra, dunque serve tempo e pazienza. Quando però si arriva all’acquisizione di un campione come Leandro, la speranza è quella che possa entrare fin da subito all’interno dei meccanismi della squadra in modo tale da poter ...