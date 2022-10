“Non lo fare” GF Vip 7 | concorrente fuori controllo | Alfonso Signorini si collega sorpresa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) GF Vip 7 senza pace,costretto ad entrare virtualmente nella casa: contro ogni regola infatti si è messo in contatto con gli inquilini della casa nel pomeriggio di oggi. Sono giornata molto complicate queste per il programma che, dal suo esordio, ha avuto non pochi problemi. Ad agitare le ultime ore è stata Elenoire Ferruzzi che ha sbottato dopo essere stata a lungo in confessionale sbraitando con tutti. “Io domani me ne vado da qui. Non faccio come gli altri che dicono e non fanno. Io vado sul serio ragazzi. Domani sono. No che non sto scherzando me ne vado davvero”. Il motivo è stato un ennesimo rifiuto o, almeno, percepito così da parte sua. Le cose per la showgirl sarebbero precipitate dove aver ascoltato Daniele Del Moro che ha ribadito di considerala solo un’amica. Eleonoire è infatti convinta di ...