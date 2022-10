Meloni | un' inchiesta sul Covid Renzi | ' Commissione a noi'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Bisogna 'fare chiarezza' sulla gestione della pandemia . E cioè individuare colpe e responsabili, per non replicare gli stessi errori se dovesse ripresentarsi una nuova emergenza sanitaria. In uno dei ...

In uno dei passaggi del lungo discorso tenuto ieri alla Camera dei deputati Giorgiaha ...di FdI a margine dell'intervento della premier - di istituire una commissione parlamentare di...Giacomo, presidente di Confartigianato Edilizia Sardegna: 'Purtroppo, le opere non ultimate ... die di denuncia. Un giornalismo libero da censure. SOSTIENICIVarietà di argomenti sulle prime pagine internazionali di oggi, che spesso presentano scelte originali, tra le quali le molestie sessuali nel mondo sportivo, il cambiamento climatico, l’Ucraina ...Bisogna «fare chiarezza» sulla gestione della pandemia. E cioè individuare colpe e responsabili, per non replicare gli stessi errori se dovesse ripresentarsi una nuova ...