“Ma stai scherzando?!” Amici | Alessandra Celentano sotto choc | gliel’ha tirata in faccia davanti a tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Daytime movimentato quello di oggi – mercoledì 26 ottobre – di22. La produzione è infuriata con gli allievi per la questione delle pulizie. Tra l’altro, parole forti sono state tirate fuori dalla bocca di un autore della trasmissione, visto che alcuni concorrenti sembravano anche non aver compreso la gravità dei fatti e avevano quindi sorriso. Non è da escludere nemmeno un intervento di Maria De Filippi nelle prossime ore, così come quello dei professori di canto e di ballo, i quali saranno rimasti delusi da questi atteggiamenti. Le donne che puliscono la casetta, nel momento in cui hanno fatto il loro ingresso per mettere tutto in ordine, hanno trovato una situazione grottesca. E hanno preso la decisione di non pulire perché hanno rinvenuto di tutto, tra cui la presenza di tazze e piatti, che non sono stati lavati. E gli autori hanno dunque chiamato ...