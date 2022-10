Iran | sparito un tifoso spagnolo in viaggio a piedi per i Mondiali in Qatar | l’ipotesi | «Arrestato dopo visita a tomba di Mahsa Amini»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Da circa tre settimane non si hanno notizie di Santiago Sanchez, il trekkerche dalla Spagna si era incamminato averso ilper vedere le Furie Rosse giocare nella partita d’esordio dei2022. Da quanto si apprende, ilsarebbe statomentre si trovava in. A riportarlo è il quotidiano El Mundo che, citando il canale televisivoInternational, ha precisato che le autoritàiane lo avrebbero portato in carcere – insieme al suo traduttore – mentre si trovava nella città di Saqez, inalladi, la 22enne morta in circostanze sospetteessere stata arrestata dalla polizia ...