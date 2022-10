Iran | folla per commemorare Mahsa a 40 giorni dalla morte | la polizia spara ai manifestanti

... uccisi 23 minori durante la repressione in- Aggressione sessuale della polizia a una donna ...dell'ordine che hanno sparato con armi da fuoco e utilizzato gas lacrimogeni per disperdere la. ...In mattinata una grandesi era radunata nel cimitero dove la ragazza è sepolta per ... Secondo l'Afp, sono oltre mille i manifestanti incriminati ina seguito delle proteste. 'Abbasso il ...Proteste in molte città del Paese. Alcuni dimostranti sono stati arrestati. Nella città della 22enne, è stato bloccato Internet ...IRAN - L'Iran ha bloccato "per motivi di sicu- rezza" l'accesso a Internet a Saqqez.E' la città dove era nata Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arresta- ta dalla Polizia Morale perché no ...