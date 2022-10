Imu e doppia esenzione | per chi scattano i rimborsi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo l’ultima sentenza della Corte Costituzionale, partono le richieste di rimborso dell’Imu per i coniugi con residenze diverse, a patto di poter dimostrare l’effettivo uso dei due immobili come abitazione principale. La sentenza 209 della Corte Costituzionale del 13 ottobre scorso ha dato il via alla possibilità di recuperare le imposte versate e non dovute per gli ultimi cinque anni. Il cittadino dovrà dimostrare di risiedere e di dimorare abitualmente nell’immobile in esame. La prova più semplice per documentare la dimora è quella tramite le bollette delle utenze, o la scelta del medico di base. Imu, si torna alle vecchie regole: cosa cambia per i coniugi Torna laImu per i coniugi con residenze in abitazioni differenti, anche all’interno dello stesso comune. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del 2011 che ...