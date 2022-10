Henry non ha dubbi | “Zidane non vuole andare alla Juventus | aspetta la Francia”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Intervistato da CBS Sports, Thierry, leggenda dellae attuale assistente allenatore del Belgio, ha parlato del futuro dell’amico e connazionale Zinedine, esprimendo forti perplessità circa un suo accostamento, squadra in cui peraltro entrambi hanno giocato: “è stato accostato a molte squadre, ma queste informazioni non sono mai state vere Non credo che Zizou voglia guidare la. Credo chestiando solo una chiamata nella nazionale francese, e questo ha senso per me. Io non andrei in questo momentofossi in lui. Ha vinto tutto, tre Champions.la chiamata della Nazionale”. SportFace.

Elle

Parlando qualche giorno fa di come si sia riuscito a ottenere la cosa, The Rock ha spiegato cheè stata un'operazione semplicissima: Qualche giorno fa,Cavill ha voluto festeggiare il suo ...I fan dovranno attenderlo nella seconda stagione "lo so, vero A questoposso rispondere "... Ma quale potrebbe essere il suo volto sul piccolo schermo Un nome che risalta è quello di... Il principe Harry non si chiama davvero Harry, svelato il nome vero Parlando qualche giorno fa di come si sia riuscito a ottenere la cosa, The Rock ha spiegato che non è stata un’operazione semplicissima: Conosco Henry da tempo, siamo amici. La mia socia in affari di ...il campione francese Thierry Henry ha parlato del futuro di Zinedine Zidane, dicendo che lo vedrebbe bene come allenatore della Francia ...