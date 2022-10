Gf Vip 7 | Elenoire Ferruzzi è certa | “Io a Daniele Dal Moro piaccio | passo per pazza che si fa i viaggi ma…”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo aver incassato il due di picche da Luca Salatino, innamoratissimo della sua Soraia Ceruti,si è avvicinata aDal. La Vippona giorno dopo giorno ha mostrato un forte interesse nei confronti del Vippone, ammettendo anche di essere gelosa delle altre concorrenti presenti nella Casa.ha più v0lte ribadito che fra di loro potrà esserci solo un’amicizia, usando più o meno le stesse parole del suo “collega di trono”, laperò non ci sta ed è sbottata, adottando un comportamento simile a quello mostrato dopo il no di Luca. Come riportato da Biccy.it, nel corso delle ultime ore,si è sfogata con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà. Secondo la donna, ...

