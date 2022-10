(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L'attesad'autunno, con i dati sulle coperture fiscali e sulle previsioni aggiornate relative all'economia britannica, sarà illustrata in Parlamento il 17, e non più il 31 ottobre,...

Lo ha annunciato Downing Street dopo il primo consiglio dei ministri presieduto oggi da. La decisione è stata presa "d'intesa" fra il neo premier e il confermato cancelliere dello Scacchiere, ...L'annuncio è stato fatto da Hunt dopo un colloquio con il nuovo primo ministro Rishi. Quest'ultimo aveva già espresso, secondo il quotidiano, il desiderio di avere "più tempo" per esaminare i ... Gb: Sunak rinvia finanziaria, data torna a novembre - Ultima Ora L'attesa finanziaria d'autunno, con i dati sulle coperture fiscali e sulle previsioni aggiornate relative all'economia britannica, sarà illustrata in Parlamento il 17 novembre, e non più il 31 ottobre ...Il neo premier britannico Rishi Sunak ha confermato Jeremy Hunt nella carica di cancelliere dello Scacchiere e James Cleverly in quella di ministro degli Esteri. Torna invece a ricoprire l'incarico di ...