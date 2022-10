È uno dei personaggi italiani più amati | lo riconoscete? È proprio lui

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)Tv. L’uomo nella foto è uno deitelevisivipiùdal pubblico. Ha scritto un pezzo di storia della televisione italiana, ma da un bel po’ non compare nel piccolo schermo. Dato che sono passati alcuni anni dalla sua ultima apparizione televisiva, siamo sicuri che molti di voi non l’avranno riconosciuto. Resterete a bocca aperta quando scoprirete che si trattadi lui. (Continua…) LEGGI ANCHE: Pippo Baudo, sapete quanto guadagna di pensione? La cifra è spaventosa L’avete riconosciuto? È uno deipiùMolti di voi avranno riconosciuto l’uomo nella foto. D’altronde ha scritto un pezzo di storia della televisione italiana. Per anni è stato uno dei conduttori più famosi della ...