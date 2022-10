Da dove sbuca fuori Iling-Junior

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ieri la Juventus ha fallito la qualificazione agli ottavi di Champions League per la prima volta dal 2013, con tutto quello che ne deriva in termini di ricadute economiche per la società e psicologiche per la squadra e i tifosi. Lo ha fatto perdendo contro un Benfica che l’ha messa alle corde, che è sembrato anni luce più fresco, propositivo, moderno, rischiando di subire una pioggia di gol in un modo che è geneticamente lontano dall’essenza della Juventus stessa. L’unico aspetto positivo, se proprio vogliamo cercarne uno, è stata la reazione finale, arrivata nel momento in cui Allegri aveva gettato la spugna con i cambi. Forse il Benfica aveva, come si dice, tirato i remi in barca troppo presto, ma con i giovani in campo la Juventus è sembrata un’altra squadra per voglia e capacità di attaccare. Se le qualità di Miretti ormai le conosciamo e la speranza di trovare in Soulé una ...