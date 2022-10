“Cittadinanza digitale | una partita da vincere” | progetto contro il cyberbullismo e le insidie della rete

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un percorso di prevenzione e formazioneil, l’hate speech e le. E? questo l’obiettivo del, unada“, creato da Synergie, tra le principali Agenzie per il lavoro in Italia, insieme alla societa? di formazione Risorse Italia e il Novara Football Club, con il patrocinio del CONI Piemonte. Paolo Picchio, il padre di Carolina, vittima nel 2013 diGratuito, accessibile dai 16 anni: questo ildi ‘’ Ilè alla seconda edizione, dopo che lo scorso anno ha coinvolto 500 ragazzi delle scuole superiori ...

'Nel suo discorso è assente la cultura, la transizione ecologica e quella. Non ci ha detto ... 19:46 Floridia, no a fiducia da M5s, non distruggere il reddito diIl Movimento 5 ......comunali e per la; il Comune di Sassuolo intraprende da tempo un percorso di maturazione della sicurezza fisica collettiva non trascurando le tematiche connesse allo sviluppoe ...Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “Il discorso della Meloni è stato vago e indefinito: è stato anche il discorso delle assenze. E anche la sua replica ha lasciato molti punti interrogativi. Assente è la tra ...“La digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza nella Pubblica amministrazione rappresentano un obiettivo prioritario per perseguire un concreto sviluppo economico e sociale. È certamente un’operaz ...