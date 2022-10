Cacciari e il commento che non ti aspetti | ecco cosa ha detto sulla Meloni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il filosofo commenta il discorso programmatico della neopremier: "Non è stato identitario.ha capito di avere la strada in parte segnata". Poi le immancabili critiche al centrosinistra "fermo al palo"

Governo, i talk rossi hanno organizzato plotoni di esecuzione contro Meloni: ilLe donne progressiste e i talk de' sinistra scatenati contro Giorgia Meloni , 'colpevole' ...ha ammonito,...* * * Su Affaritaliani Alberto Maggi scrive: "Ildel filosofo, nonché ex sindaco di ... E quindi questo fattore è determinante, come in qualche modo ritiene Massimo, nello spiegare i ... Fiducia, Massimo Cacciari: "C'è stata una debacle culturale e politica della sinistra italiana" Massimo Cacciari dice la sua sullo "show" di oggi a Roma di Silvio Berlusconi, tra il racconto di uno scambio di regali con ...Massimo Cacciari commenta con Affaritaliani.it lo show del leader di Forza Italia: "L'altra ipotesi è che siano problemi senili" ...