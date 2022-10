Bagni non gender in un liceo | “Siamo una scuola fluida | così tutti si sentiranno a proprio agio”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) In undi Milano arrivano ino. Nei servizi igienici è sparita la ferrea divisione maschio e femmina. L'articolo .

... i sotterranei della città di Napoli, la Villa Jovis e i fortini di Capri e idella Regina ... Ma la Guidarinuncia alla sua vocazione enogastronomica, e allora ecco che ogni itinerario storico,...Kailashsi laverebbe da più di 30 anni nel tentativo di aiutare a porre fine a 'tutti i problemi che la nazione deve affrontare' . Niente acqua e sapone per Kalau ma solo 'di fuoco'. Scrive ...L'ex centrocampista del Napoli, ora operatore di calciomercato, Salvatore Bagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Si gonfia la rete, programma in onda sulla emittente ...La scuola, completamente senza sorveglianza e con i cancelli aperti, non si è accorta che il bambino era uscito e ritornato a casa ...