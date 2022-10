ATP Vienna 2022 | ok Sinner | Shapovalov elimina Fritz e va ai quarti Esordi facili per Tsitsipas e Medvedev

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nel giorno in cui Jannikconclude senza problemi l’o di primo turno contro il cileno Cristian Garin al torneo ATP 500 di, arrivano anche diverse indicazioni dai primi turni di scena oggi dalle parti della Wiener Stadthalle, impianto tra i più suggestivi d’Austria e d’Europa. In particolare, il clou arriva alla sera, con il blockbuster consistente nel secondo turno tra il canadese Denise l’americano Taylor. Ed è proprio “Shapo” a prendersi la ribalta: 6-1 4-6 6-3 edi finale raggiunti, dove sfiderà il britannico Daniel Evans, autore di un molto più semplice 6-2 6-2 sul russo Karen Khachanov. Tra i due, nei precedenti, è Evans che comanda 3-1 (2-1 per l’ATP). ATP, debutto senza patemi per Jannik ...

Giornata di mercoledì 26 ottobre dedicata alla conclusione dei match di primo turno e all'inizio degli ottavi di finale nell'500 di2022 . Vincono i favoriti, a partire dal nostro Jannik Sinner, per arrivare alle prime due teste di serie del tabellone. Daniil Medvedev non ha avuto alcun problema nel superare il ...L'azzurro batte il 26enne cileno Cristian Garin in 2 set Esordio vincente per Jannik Sinner al torneo500 di(veloce indoor, montepremi 2.349.180 euro). Il ventunenne altoatesino, numero 12 del mondo e sesta testa di serie, supera il 26enne cileno Cristian Garin, numero 86 del ranking, ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Il britannico Evans elimina il russo Khachanov. Il greco Tsitsipas soffre solo un set contro la wild card di casa Novak ...