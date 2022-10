Virgil Abloh | in esposizione a Tokyo alcune creazioni

Del resto, in una delle tante esternazioni Bernard Arnault viene accusato di essere il responsabile della morte di. Sul social spesso le invettive di Ye compaiono e poi scompaiono, ...è stato un artista a tutto tondo. Viene soprannominato il rivoluzionario in quanto è stato capace di rimescolare e trasformare lo streetwear e il fashion . Fonda nel 2013 il ...Louis Vuitton espone a Tokyo alcuni ensemble di Virgil Abloh, il Keepall illuminato. A DSM dal 29 ottobre al 15 novembre.lusso del gruppo Mercedes-Benz a Shanghai. Le tre auto sono al centro di un'esperienza multisensoriale fatta di luci, arte, anche digitale, immagini 3D, che entro il 2030 sarà replicata in numerosi an ...