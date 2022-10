Ultime Notizie – Governo | Meloni alla Camera | “Semipresidenzialismo punto di partenza”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Vogliamo partire dall’ipotesi disul modello francese, che in passato aveva ottenuto un ampio gradimento anche da parte del centrosinistra, ma rimaniamo aperti anche ad altre soluzioni”. E’ un passaggio del discorso del presidente del Consiglio, Giorgiaprima del voto di fiducia. “Vogliamo confrontarci su questo con tutte le forze politiche presenti in Parlamento, per giungereriforma migliore e più condivisa possibile”, ha aggiunto. “Ma -ha avvertito il premier- sia chiaro che non rinunceremo a riformare l’Italia di fronte ad opposizioni pregiudiziali. In quel caso ci muoveremo secondo il mandato che ci è stato conferito su questo tema dagli italiani: dare all’Italia un sistema istituzionale nel quale chi vince governa per cinque anni e ...