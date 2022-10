Ultime Notizie – Cina | purghe e promozioni di Xi | perché aumentano i timori per Taiwan

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 25 ottobre 2022) Crescono iperdopo le ‘’ di Xi Jinping, circondato da fedelissimi ai vertici del Partito comunista cinese. Preoccupazioni in crescita al pari degli ‘allarmi’ per un leader cinese ormai senza limiti e di fatto incontestabile, un leader con un potere consolidato dall’ultimo Congresso del Partito-Stato a livelli mai visti da decenni. C’è chi, evidenzia il Guardian che parla dei crescenti, si chiede se nel Partito sia rimasto qualcuno in grado di fermare Xi. Il Comitato centrale, il Politburo, il suo Comitato permanente e la Commissione militare centrale guidata da Xi, responsabile per l’Esercito popolare di liberazione, sono dominati da fedelissimi del leader cinese. Pechino considera, isola indipendente su cui il Pcc non ha mai governato un ...