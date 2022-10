Tremonti polemico in Aula | Voto contro Letta

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 "Onorevolelei ha citato i dati del triennio 2008-2011, i numeri dell'Italia erano migliori rispetto a quelli di altri Paesi, come è scritto nella relazione conclusiva di Bankitalia dove si dice che la gestione dei conti pubblici è stata prudente. Dato che l'onorevoleproduce il suo meglio facendo il peggio, dichiaro che". Lo ha detto, intervenendo nell'della Camera a titolo personale, Giulio, deputato di FdI ed ex ministro dell'Economia nell'ultimo governo Berlusconi, polemizzando con il segretario del Pd e scatenando la polemica dei deputati dem. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

