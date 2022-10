Spalletti | «Non mettere il massimo in ogni partita vorrebbe dire non avere il Dna dei vincenti» 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 ottobre 2022) Non dobbiamo soffermarci su quello che siamo riusciti a fare, ma cercare soluzioni per quello che possiamo ancora diventare. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Luciano, nella conferenza di vigilia di Napoli-Rangers. Al tecnico è stato chiesto a che punto è la crescita della squadra, in termini di maturità e consapevolezza, dopo l’importante risultato del Napoli contro la Roma all’Olimpico. «Per quanto riguarda le partite viste finora, possiamoche siamo ad un buon livello. Non abbiamo mai usato il dosatore, abbiamo sempre usato le qualità che abbiamo, tutto aperto alla disponibilità per quanto ci vuole in, non siamo mai stati messi finora in seria difficoltà dalle partite e dagli avversari. Diventa fondamentale che non ci dobbiamo soffermare su quello che siamo riusciti a fare, ma vogliamo trovare una soluzione ...