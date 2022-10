Regno Unito | Sunak | Uniro' il Paese con i fatti Ci attendono decisioni difficili

(Di martedì 25 ottobre 2022) "' il nostro, non con le parole, ma con i. Lavorero' giorno dopo giorno per consegnarvelo. Questo governo avra' integrita', professionalita' e responsabilita' a tutti i livelli. La ...

Al numero 10 di Downing Street il primo premier di origini indiane della storia delha tenuto un discorso incentrato sull'unità del partito e del ..."Uniro' il nostro Paese, non con le parole, ma con i fatti. Lavorero' giorno dopo giorno per consegnarvelo. Questo governo avra' integrita', professionalita' e responsabilita' a tutti i livelli. La ...Joe Biden si congratula in un tweet con il nuovo premier britannico, Rishi Sunak. "Insieme, sono ansioso di aumentare la nostra cooperazione su temi cruciali ...Esulta in diretta alla notizia del passo indietro di Boris Johnson dalla corsa per la leadership del Partito Conservatore britannico ...