Rapporto AV-Comparatives sul costo totale di proprietà per i nuovi prodotti di sicurezza informatica di protezione e reazione per gli Endpoint EPR - EDR - XDR

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) INNSBRUCK, Austria, 25 ottobre 2022 /PRNewswire/Test AV-diper gli- Il test EPR è la valutazione più completa al mondo per lacontro gli attacchi informatici sull'intera catena! AV-, laboratorio indipendente di test dicertificato ISO, ha pubblicato i risultati del test av per il suo test EPR (Prevention and Response) 2022. Ciascuno dei 10sottoposti al test è stato esposto a 50 diversi tipi di attacchi mirati, che coprono l'intera catena di attacco. AV-ha anche analizzato il TCO, ildi. Bitdefender, Cisco, ESET, Kaspersky e Palo Alto ...