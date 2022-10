Morti mentre vanno dalla figlia | Fausto e Camelia | la scoperta choc sulla strada verso casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022)in un incidente in scooter. Stavano andando a trovare ladi lui quandoFacincani e la compagnaMihalache hanno avuto un incidente che si è rivelato fatale per entrambi. Il sinistro è avvenuto nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre a Marmirolo, in provincia di Mantova. A recuperare i corpi sono stati i vigili del fuoco dopo che ai carabinieri era arrivata la denuncia di scomparsa di due persone. Lui, pensionato di 61 anni, lei romena di 48, erano entrambi residenti a Castiglione Mantovano, frazione di Roverbella. A quanto pare, dopo aver perso il controllo del mezzo, sono andati a sbattere contro un palo inChiaviche. Leggi anche: Caso Denise Pipitone, il colpo di scena del testimone al processo ...