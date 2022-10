L’inizio della fine?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 ottobre 2022) Finalmente dopo tanto tempo che era nell’aria, PCO è riuscito a ribellarsi a Eddie Edwards. Nel corso dell’ultima puntata ha menato tutti i membri dell’Honor No More. Stavolta nessuno è riuscito a tenerlo a bada, dato che si vedeva che ogni volta teneva tutta repressa la sua rabbia. Fra l’altro questa ribellione è avvenuta dopo che il Kingdom ha perso contro Rhino e Heath, con mio grande stupore. Solo loro erano le uniche note positivefazione, avendo delle cinture, ma ora nemmeno più quelle. Si fanno quindi sempre più vive le voci su uno scioglimento dell’Honor No More. Si dice anche che Vincent, Matt Taven e Mike Bennett potrebbero andare altrove, magari in WWE. Magari non ci finirà nessuno, magari solo qualcuno, però l’ipotesi che qualcuno di questi abbandoni Impact si fa sempre più viva. Al contrario invece PCO dovrebbe aver rinnovato. Per il breve ...