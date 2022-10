La Formula Uno continuerà a correre su ESPN

(Di martedì 25 ottobre 2022)sigla un nuovo accordo televisivo con laUno Wall Street Journal, di Ginger Adam Otis, pag. 4e laUno hanno annunciato un nuovo accordo di trasmissione che manterrà la serie mondiale di sport motoristici sulla rete fino al 2025. L’accordo manterrà l’attuale formato senza pubblicità per le gare in diretta su2 e ABC, tutte di proprietà di Walt Disney Co.trasmette la F1 negli Stati Uniti dal 2018. Almeno 16 gare andranno in onda su ABC edogni stagione, ha dichiaratonell’annunciare il rinnovo.Deportesa essere la sede in lingua spagnola di Fl negli Stati Uniti. I weekend di gara continueranno a includere le trasmissioni in diretta ...

...il giocatore soltanto con ladel prestito, dicendo no all'idea dei catalani di provare ad inserire il centrocampista ivoriano in un affare più ampio, che avrebbe potuto coinvolgeretra ......scienziato di levatura internazionale che ha dimostrato ancora una volta che gli uomini liberi ... assistito dai legali Gabriele Maria Vitiello e Tommaso Pietrocarlo, è stato assolto con...Il campione del mondo di Formula 1 del 2016, Nico Rosberg, è tornato sul caso budget cap e sulla difficile posizione della FIA. Il tedesco è intervenuto alla trasmissione 'Any driven Monday' su Sky Sp ...Per un soffio Zhou Guanyu non è riuscito a conquistare la zona punti nel Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota dell'Alfa Romeo è stato autore di un buon weekend nella sua prima in Formula 1 ad Aust ...