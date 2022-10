Juventus | crollo in Borsa dopo le accuse della Procura | perso il 4 | 7%

Calciomercato, ad oggi è esclusa la partenza di Gatti a gennaio Federico Gatti ©LaPresseConsiderato il Bonucci attuale e l'assenza per infortunio di Bremer, da qui in avanti il ...Intanto, dopo la notizia della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, il titolo dellain borsa a Piazza Affari è sceso del 3,3%, con una 0,28 euro. Daniele Angi Ricevi ...La notizia della fine delle indagini da parte della Procura di Torino con conseguente richiesta di arresti domiciliari, respinti, per alcuni degli indagati, ha portato anche ad un crollo in borsa del.Dopo la notifica arrivata alla Juventus nel tardo pomeriggio di ieri da parte della Procura della Repubblica riguardante la chiusura delle indagini per il caso ...